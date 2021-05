Ato contra Bolsonaro terá militância virtual neste sábado

Organizada pela oposição para responder aos atos de Jair Bolsonaro, a rodada de manifestações contra o governo terá um modelo misto de articulação. Neste sábado, quando militantes forem às ruas no Rio, por exemplo, uma parte das entidades de esquerda manterá o isolamento.

É o caso dos servidores da Educação do governos de Cláudio Castro e Eduardo Paes. Em greve desde o final de janeiro contra a retomada das aulas presenciais na rede pública de ensino, os professores vinculados ao Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio vão protestar de forma virtual para não contrariar o próprio discurso em defesa do isolamento.

A entidade alega que as autoridades do Rio, na esteira do negacionismo bolsonarista, ordenaram a retomada das aulas sem garantir a segurança de professores, funcionários e alunos. Diante desse cenário, não pegaria bem que uma bandeira, faixa ou dirigente do sindicato fossem flagrados no meio de uma manifestação que, certamente, causará aglomeração.