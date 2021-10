Show de Fafá de Belém no Círio é interrompido por coro: ‘Fora, Bolsonaro’

O recém-inaugurado Theatro da Paz, joia da arquitetura neoclássica em Belém do Pará, recebeu nesta quinta o show da cantora Fafá de Belém.

A apresentação marcou a abertura do Círio de Nazaré. Na plateia, pagantes dispostos a desembolsar entre 50 reais e 100 reais pelo lugar, boa parte da própria região de Umarizal, espécie de Leblon da capital paraense.

Apesar do clima religioso que marca essa época do ano, a política chegou a interromper a apresentação da cantora em um momento, quando a plateia se uniu num coro de “fora, Bolsonaro”. Os vídeos ganharam as redes sociais. “Esse é o povo!”, disse Fafá, no palco, enquanto aguardava o fim dos gritos.

Bolsonaro perdeu as eleições de 2018 no estado, mas venceu em Belém justamente com os votos da elite da capital.