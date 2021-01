Shoppings do país registram movimentação tímida no início do ano

Dados do Sem Parar mostram que a primeira quinzena de 2021 foi de pouco movimento nos shoppings brasileiros. No comparativo com os números de janeiro do ano passado, a movimentação nos centros de compras registrou uma diminuição de 35%.

Ainda assim, o fluxo nos shoppings demonstrou tímido avanço, com aumento de 5% na primeira quinzena deste ano na comparação com a quinzena anterior.

“Apesar de abaixo do volume esperado, percebemos uma retomada das atividades comerciais do Brasil”, comenta Carla Barreiros, do Sem Parar. As informações têm por base as transações realizadas nos estacionamentos dos principais shoppings do Brasil onde a empresa atua.