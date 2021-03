Sextante investe em títulos sobre mudança de vida na pandemia

Em tempos de isolamento social e importância de cuidar melhor da saúde, os brasileiros estão mais interessados sobre o tema mudança de hábitos.

No último ano, a Sextante vendeu 30.000 exemplares do livro Mude seus horários, mude sua vida, do médico Suhas Kshirsagar, que ensina a usar os horários do dia a favor de uma vida melhor.

Agora, a editora se prepara para lançar mais um título sobre o assunto: Bons hábitos, maus hábitos, da psicóloga Wendy Wood.

Com base em trinta anos de pesquisas científicas, ela mostra que não basta força de vontade para mudar alguma coisa que nos incomoda, tudo é uma questão de ciência.