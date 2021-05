Setor do cinema pena com risco de MP caducar na Câmara

No dia primeiro de janeiro de 2021, venceu a obrigação de todas as salas de cinema do país se adequarem a normas de acessibilidade para deficientes, com a devida instalação de equipamentos.

Com as salas fechadas há 14 meses por causa da pandemia e faturamento zero desse setor, o governo de Jair Bolsonaro editou uma medida provisória prorrogando para janeiro de 2022 a entrada em vigora dessas novas regras de acessibilidade.

Como já aconteceu em diferentes momentos, Bolsonaro mandou a MP ao Congresso, mas sua base aliada não indicou nem o relator para o tema até agora.

Resultado: a MP perderá validade no próximo dia 2 de junho, se não for referendada antes pelos congressistas. Imbróglio dos grandes na mesa de Arthur Lira, na Câmara.