Setor de seguros já faturou R$ 92 bilhões neste ano

Atualizado em 28 out 2021, 13h07 - Publicado em 28 out 2021, 16h30

O setor de seguros faturou 92 bilhões de reais de janeiro a agosto deste ano, mostra levantamento da plataforma de dados IRB+ Inteligência. O valor corresponde a uma alta de 15,8% em relação aos oito primeiros meses do ano passado. A crise sanitária e econômica que se instalou no Brasil com a pandemia de Covid-19 elevou a demanda por seguros de vida e também pelo chamado corporativo de danos e responsabilidades, que protege gestores em seus processos de tomada de decisão nas empresas.

Só em agosto, o setor faturou 12,6 bilhões de reais, alta de 18,2% em relação ao observado em igual período do ano passado. O segmento de seguros de vida foi o que mais arrecadou no mês, com 4,6 bilhões de reais em receitas e um aumento de 15,9% na comparação anual. O seguro de automóvel foi a segunda maior arrecadação de agosto, com 3,4 bilhões em faturamento e alta de 11,9%. O segmento corporativo de danos e responsabilidades teve uma receita de 1,9 bilhão de reais e um percentual de aumento em relação a agosto passado de 15,7%.