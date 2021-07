Setor de seguros fatura R$ 11 bilhões em maio e tem alta de 26%

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O setor de seguros no Brasil faturou, em maio, 11,2 bilhões de reais, uma alta de 26,4% em comparação com o mesmo período do ano passado.

Os dados são da plataforma de análises IRB+Inteligência e mostram que, no acumulado de 2021, o mercado segurador totalizou 54,2 bilhões de reais, um crescimento de 15,9% em relação a 2020.

De acordo com o levantamento, os segmentos que se destacaram foram Individuais Contra Danos (48,7%) e Corporativos de Danos e Responsabilidade (40,7%).

A alta no segmento individuais, que somou 894 milhões de reais, é justificada pelo avanço de 150,1% da cobertura ‘Garantia Estendida’, que havia sido impactada pelo fechamento do comércio, devido à pandemia em 2020, diz a IRB+Inteligência.

Já o crescimento de corporativos, totalizado em 2 bilhões de reais, foi impulsionado pela evolução da linha de transportes, que cresceu com o aumento da movimentação de cargas provocado pelas compras online.