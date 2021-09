Setor de seguros de viagem volta a aquecer com turismo de vacinados

A abertura de países para turistas vacinados contra a Covid-19 tem reanimado o setor de seguros de viagem. De janeiro a agosto, a venda do serviço aumentou dez vezes na Ciclic, insurtech da BB Seguros.

Com a cobertura para despesas médicas relacionadas a casos do novo Coronavírus durante as viagens, o brasileiro também tem investido mais na proteção, com gasto médio de 1.342 reais para bilhetes internacionais, a maioria vendida para casais ou famílias.

Além disso, as vendas de seguro para deslocamentos dentro do país permanecem superiores ao mesmo período de 2019.