Em alta, setor de alimentação fora de casa deve faturar R$ 173,3 milhões

O setor de alimentação fora de casa deverá encerrar este ano com um faturamento estimado em 173,3 milhões de reais. O montante representa alta de 23,9% em relação ao observado no ano passado. A estimativa é da ABIA, a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos.

O motivo para a alta é o fim das restrições de circulação por causa da pandemia de Covid-19. Com o avanço da vacinação e a retomada da maior parte das atividades, os brasileiros voltaram a comer fora. Na próxima quinta, a associação promoverá um congresso internacional do segmento em que apresentará as estimativas de faturamento do setor, além de dados de uma pesquisa nacional sobre os hábitos dos consumidores nesta nova fase das atividades presenciais.

Dos ouvidos, 35% veem a higiene e segurança como o principal critério para a escolha de um restaurante. Já para 22%, o mais importante é uma comida gostosa, enquanto 16% priorizam um preço justo. A pesquisa ouviu 1.102 pessoas em todo o território nacional até agosto deste ano.