Servidores tentam evitar exoneração de superintendente da ANTT

Servidores da Agência Nacional de Transportes Terrestres criaram um abaixo-assinado para pressionar a Diretoria Colegiada a não demitir o atual superintendente de Fiscalização de Serviços de Transporte Rodoviário do órgão, Mauricio Hideo.

Em texto divulgado nesta sexta, os servidores da ANTT afirmam que a exoneração do superintendente Hideo, com possível substituição de seu nome pelo do ex-superintende Nauber Nunes do Nascimento causa descontamento, uma vez que Nauber já ocupou o cargo de Superintendente de Fiscalização por três vezes, em três períodos diferentes, “sem apresentar os resultados nem sequer próximos da atual gestão da superintendência”, diz o texto.

Já o superintendente que a ANTT pretende demitir conta com gestão bem avaliada, dizem os servidores. Foi sob sua direção que a ANTT realizou a operação Pascal, no ano passado, que resultou na apreensão de mais de 1.300 veículos irregulares.

Num texto divulgado nesta sexta, os servidores da agência reguladora afirmam que Hideo “está cumprindo sua função sem interferências” e que, em defesa do interesse público, eles pedem à diretoria da ANTT que “reconsidere a alteração do servidor ocupante do cargo de Superintendente de Fiscalização”.