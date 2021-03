Servidores da Receita ameaçam ‘apagão’ no órgão contra medida do Congresso

Auditores fiscais do país inteiro promoverão um apagão de dois dias, nesta terça e quarta-feira, em todos os departamentos do órgão, com direta repercussão em serviços estratégicos para a economia em protesto à aprovação no Senado Federal da PEC 186, com o jabuti que desvincula recursos para a administração tributária.

Os auditores dizem que, sem a correção da PEC 186 na Câmara, a estrutura física da Receita ficará reduzida pela metade, levando a uma precarização dos serviços.

Para o presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal (Sindifisco), Kleber Cabral, a desvinculação de recursos ameaça não apenas a Receita Federal, que arrecada dois terços dos tributos do país, como também os Fiscos estaduais e municipais, na contramão do discurso de equilíbrio fiscal que supostamente se almejava com a PEC 186.

O protesto será orientado pelo Sindifisco Nacional, que diz que a manifestação foi o “último recurso encontrado pelas lideranças dos auditores fiscais diante da gravidade da situação”. A entidade diz ainda que o ato é também um chamamento para a cúpula da Receita Federal se posicionar e ver até onde vai seu comprometimento com a sobrevivência do órgão.