Eleição presencial na Câmara espalha medo da Covid-19 entre servidores

Do PT ao PSL. Do PSOL ao DEM. Funcionários dos gabinetes dos deputados e de lideranças dos partidos na Câmara estão preocupados com a decisão da direção da Casa de que a votação do próximo dia 1º terá que ser presencial.

Em trabalho remoto desde o ano passado, boa parte dos servidores está atuando de casa. E no sistema de revezamento.

Contrário a essa exigência, Rodrigo Maia estima que cerca de 3.000 pessoas circulem nos corredores da Câmara no dia da escolha de seu sucessor.

Ele já disse que não se responsabilizará pela disseminação do vírus e até eventuais registros de mortes decorrentes dessa infecção.

Os funcionários aguardam orientações das duas chefias, que, por sua vez, esperam uma posição oficial da Direção Geral se serão necessárias as presenças de todos.