Seriado médico sobre pandemia faz audiência disparar em canal fechado

A estreia da nova temporada da série Chicago Med, que retrata o impacto da pandemia do coronavírus na rotina de um hospital, deu ao canal Universal TV a liderança de audiência nos canais a cabo.

O resultado também foi impulsionado pela estreia da nona temporada de Chicago Fire. As duas séries tiveram as melhores estreias de temporada no canal.

Mantendo a posição de 1º lugar no ranking, no comparativo com as temporadas anteriores, tiveram crescimento de audiência de 32% e 17%, respectivamente.

Os episódios inéditos de Chicago Med, Chicago Fire e Chicago P.D., são exibidos sempre às segundas, a partir das 21h30, em sequência.