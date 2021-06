Senadores vão discutir se Miranda ocultou provas da CPI

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Os integrantes da CPI da Pandemia que formam o chamado “G7”, o grupo de senadores distantes do Planalto, vai se reunir nesta segunda para discutir os próximos passos da comissão, após o depoimento de sexta-feira do deputado Luis Miranda e do irmão dele, Luis Ricardo.

Depois de falar na comissão, Miranda deu entrevistas no fim de semana em que deixou evidente que não entregou na CPI todas as provas que tinha contra o presidente Jair Bolsonaro.

No fim de semana, em tom de advertência ao Planalto, Miranda repetiu em diferentes momentos que o presidente teria sua vida política destruída, caso mentisse sobre o que aconteceu na reunião de março, quando o deputado levou o irmão dele e um conjunto de provas de corrupção na Saúde até o Alvorada.

Se Miranda fala a verdade e tem, de fato, uma gravação da conversa, ele não apresentou aos senadores e agora pode vir a ser inquirido sobre essa omissão.