Senadores terão reunião de acerto de contas antes do fim da CPI

Atualizado em 19 out 2021, 12h18 - Publicado em 19 out 2021, 12h17

Senadores de oposição ao governo de Jair Bolsonaro integrantes da CPI da Pandemia irão se reunir na noite desta terça na casa de Tasso Jereissati para aparar arestas antes da divulgação do relatório final da comissão, em formulação pelo relator Renan Calheiros. A expectativa é que o relatório com sugestões de indiciamento de pessoas consideradas responsáveis pelo descalabro na crise da Covid-19 no Brasil seja apresentado ao colegiado nesta quarta.

O movimento para a realização da reunião ocorre depois de um desentendimentos entre os oposicionistas causado pela divulgação de trechos do relatório final na imprensa antes de o conteúdo ser apresentado aos demais senadores, principalmente ao presidente da CPI, Omar Aziz, e seu vice, Randolfe Rodrigues. A divulgação causou mal estar entre os parlamentares do chamado G7, que reúne os oposicionistas na comissão.

“Vamos deixar claro que o relatório dessa CPI será pra pedir dos verdadeiros responsáveis por esse morticínio que aconteceu no Brasil. Não adianta tapar o sol com a peneira. Não adianta vir com narrativas. Não adianta fazer com que as pessoas pensem que alguém é melhor do que o outro aqui não”, disse Aziz.