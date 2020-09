Senadores e deputados terão comissão da Reforma Administrativa

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Seguindo a receita de sucesso da reforma da Previdência, Davi Alcolumbre decidiu organizar com Rodrigo Maia a criação de uma comissão conjunta do Senado e da Câmara para acompanhar as discussões em torno da Reforma Administrativa que será enviada ao Congresso nesta quinta pelo governo. O trabalho das duas Casas deve dar maior agilidade aos debates sobre o tema.