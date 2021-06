Senadores do Podemos decidem votar contra projeto da Lei da Improbidade

Com nove senadores, a bancada do Podemos decidiu que vai votar contra o projeto que altera – e enfraquece, segundo os parlamentares – a Lei de Improbidade Administrativa no Brasil.

A proposta chegou ao Senado depois de ser aprovada a toque de caixa na Câmara dos Deputado, no último dia 16. O PL foi apresentado por Roberto de Lucena, deputado federal do Podemos, que votou contra depois de entender que o texto original foi “desfigurado”.

A decisão foi tomada em reunião na sexta-feira, levando em conta o que a bancada do partido considera um desmanche da legislação de combate à corrupção no país. O projeto deve entrar na pauta do Senado no segundo semestre, após o recesso parlamentar.

Com o anúncio, os senadores querem incentivar uma mobilização na sociedade para que os demais partidos também “abram” seus votos, já que muitos de seus colegas são alvos de ações de improbidade administrativa.

Líder do Podemos no Senado, Alvaro Dias defende ainda que a votação seja retardada e passe pela CCJ em vez de ir direto para o plenário.