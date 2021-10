Senadores da CPI entregam relatório à presidente do TCU

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

28 out 2021, 10h46

Quatro membros da CPI da Pandemia estão reunidos nesse momento com a presidente do TCU, a ministra Ana Arraes, para entregar uma cópia do relatório final da comissão, aprovado na última terça-feira. Os senadores estão numa peregrinação desde esta quarta por órgãos de Brasília.

Logo mais, o grupo deve passar na Procuradoria da República no Distrito Federal. E à tarde, às 16h, a previsão é que os parlamentares sejam recebidos pelo presidente do STF, Luiz Fux.

Na véspera, os senadores foram ao encontro do procurador-geral da República, Augusto Aras, e do ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Na agenda no TCU, estão presentes os senadores Omar Aziz (presidente da CPI), Randolfe Rodrigues (vice-presidente), Renan Calheiros (relator) e Humberto Costa. O ministro da Corte, Bruno Dantas, também participa da reunião.