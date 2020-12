Senador vai ao MPF contra suspensão de exames de HIV, aids e hepatite

O senador Fabiano Contarato (Rede-ES) protocolou representação no Ministério Público Federal nesta terça para que o órgão apure as responsabilidades de servidores do Ministério da Saúde no episódio dos exames de genotipagem.

Como revelado nesta semana na imprensa, a pasta, ao deixar vencer um contrato sobre o serviço, acabou provocando a suspensão dos exames no SUS para pessoas que vivem com HIV, aids e hepatites virais.

“É obrigação do Estado garantir acesso aos serviços públicos de saúde, sem nenhum tipo de discriminação, omissão ou deliberado interesse de atingir o direito a diagnóstico e tratamento de qualquer parcela da população. Acionamos o Ministério Público Federal para que o governo volte imediatamente a oferecer exames de HIV, aids e hepatites virais, bem como apure eventual improbidade dos agentes que permitiram a interrupção dos serviços”, reforça Contarato.