Senador quer convocar Pazuello para falar sobre caos na saúde

Na justificativa apresentada a Alcolumbre, o senador afirma que programas efetivos de vacinação contra a Covid-19 já foram iniciados em mais de 50 países do mundo — mas que o Brasil continua fora desse grupo.

“Até mesmo entre os países sul americanos, o Brasil encontra-se em desvantagem: nossos vizinhos Argentina e Chile já começaram a vacinar sua população”, argumenta.

Vieira questiona a pressão exercida pela pasta para que os estados adotem o chamado “tratamento precoce”, sem qualquer comprovação científica, o que chamou de ” constrangimento”.

A situação dramática vivida por Manaus, no Amazonas, também foi colacionada pelo senador. “Enquanto o Ministério da Saúde se encontra em estado de paralisia e flagrante negacionismo em relação a pandemia do coronavírus e às suas consequências na vida dos brasileiros, o país acompanha apreensivo o colapso do sistema de saúde de Manaus, onde a população local padece de falta de insumos básicos para o combate efetivo à doença, como o oxigênio, o que torna a situação dos enfermos ainda mais dramática e penosa”, afirma.