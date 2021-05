Senador petista quer votar no Senado 14⁰ salário para aposentados

A confirmação, pelo governo, do adiantamento das duas parcelas do 13⁰ salário de aposentados e pensionistas do INSS em 2021 voltou a alimentar as esperanças do senador petista Paulo Paim em aprovar um 14⁰ salário para a categoria.

Defendido em 2020 pelo senador gaúcho, o pagamento do abono dobrado a beneficiários da Previdência está parado no Senado. “O PL 3657 foi remetido ao plenário para designação de relator e poderá entrar na pauta, o que depende não só do presidente da Casa [Rodrigo Pacheco, do DEM], mas também da pressão popular”, afirmou Paim ao Radar nesta quarta.

O senador diz que já foi solicitada audiência pública para discutir o tema e que, nas próximas semanas, deverá se reunir com representantes da sociedade a fim de pressionar o andamento do projeto.

Para o petista, a liberação do abono garantiria o aumento da renda da população e da arrecadação do Estado. “Cerca de 80% dos beneficiários do INSS recebem um salário mínimo e, num contexto de pandemia, a liberação do 14⁰ salário garantiria a injeção de 45 bilhões de reais na economia, combatendo a fome e a miséria “, diz Paim.