Senador pede quebra de sigilo de Wajngarten

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) protocolou na noite desta quarta-feira na CPI da Covid pedido de quebra de sigilo do ex-secretário de Comunicação da Presidência, Fabio Wajngarten, de 2019 até o presente momento.

Wajngarten irritou integrantes da comissão ao dar respostas evasivas aos questionamentos de senadores. Vieira pediu que além do sigilo fiscal, também sejam quebrados os sigilos telefônico e telemático do ex-funcionário do governo.