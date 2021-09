Senador pede investigação sobre onda de perfis fake no Instagram

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O senador Weverton Rocha pediu que a Polícia Legislativa do Senado investigue uma movimentação atípica na página oficial dele no Instagram. Na semana passada, o parlamentar percebeu que tinha ganhado cerca de 25.000 novos seguidores.

“Pedi para fazer uma análise das contas que começaram a me seguir e descobri que eram perfis fakes. Alguma organização criminosa contratou esse grupo para diminuir meu engajamento nas redes sociais”, diz o senador.

Weverton pediu a apuração dos fatos ocorridos com o objetivo de identificar e responsabilizar os autores. “Quem está por trás disso tenta causar dano à minha imagem e, claro, prejudica minha relação com os seguidores da página. Todos sabem que o Instagram é um dos meus principais canais de comunicação com o público”, afirmou, segundo o PDT.