Senador do PT sobre apoio a Pacheco: ‘sinaliza para frente ampla em 2022’

A adesão do PT à candidatura de Rodrigo Pacheco (DEM-MG) para presidente do Senado segue dando o que falar.

A razão principal é a associação do apoio petista a um candidato que tem a simpatia de Jair Bolsonaro.

Mas não é o que pensa o senador Paulo Paim (PT-RS), há 40 anos no Congresso (4 mandatos de deputado e no terceiro de senador). O petista se posicionou a favor da candidatura do mineiro na reunião da bancada.

Com elogios a Pacheco, o petista faz uma projeção da possibilidade de uma frente ampla que repita a coligação que está se dando não apenas no Senado mas também na Câmara, onde a legenda está no barco de Baleia Rossi (MDB).

Para Paim, o PT mudou, está sendo pragmático e não pode achar que sempre será cabeça de chapa nas disputas eleitorais.

“O apoio ao Rodrigo no Senado sinaliza para a sociedade que o PT é a favor de uma frente ampla. Não necessariamente que o PT seja cabeça de chapa. Tem que ser o Paim! É uma sinalização para a sociedade em 2022. E esse campo não pode ser um espaço onde é o PT, o PT, o PT. Sou cabeça de chapa. Não!”, disse Paim ao Radar.

O senador afirma que o partido foi “pragmático e objetivo”. E deixa claro que o adversário do outro lado é Bolsonaro e seu grupo.

“Estamos na defesa da democracia. Ou está dentro ou fora. Teremos dois campos em 2022. Na minha ótica, onde posso é nesse”.

Continua após a publicidade

Paim entende que o momento político exige amadurecimento. E assim o PT se comporta, acredita ele. Mas, pondera, também não será uma aliança com todo mundo.

“Não quer dizer que vai também fazer aliança com todo mundo. Há um tempo atrás só servia se fosse para ser cabeça de chapa. É uma postura de amadurecimento, pensando na democracia e no país”.

O senador disse que é preciso ser pragmático, mas com olhar político.

“Quando cheguei no Senado, tinha uma vaga para o PT de vice do Sarney. Ninguém no partido quis. Eu aceitei. E ele me deu muita oportunidade. Na Câmara, fui terceiro secretário na gestão do Michel Temer. Ninguém no PT também queria. Tem que saber ocupar espaço para fazer política”.

Paim elogia Pacheco e rebate assim o argumento de que estão do mesmo lado que Bolsonaro.

“O presidente não é um bobo. É um estrategista. Ele viu a movimentação do PT, de adesão ao bloco, e se posicionou a favor. Tenta tirar o PT, isolar o partido. Algo na linha ‘vou dizer que é meu candidato’. Mas o Davi Alcolumbre é o grande avalista da candidatura do Rodrigo. O Davi conquistou a casa”.

O petista elogia o candidato do DEM, com quem já atuou em dobradinha em algumas votações.

“Se comprometeu com as pautas humanitárias. contra o racismo, a favor da liberdade de opinião. Com esse perfil, tem o nosso apoio”.