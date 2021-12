Senador de SP é alvo de processo por dívida com garagem de barcos

Senador de São Paulo pelo MDB, Alexandre Luiz Giordano, que assumiu a cadeira após a triste morte de Major Olímpio durante a pandemia, é alvo de processo por um calote de 16 400 reais na marina onde guarda sua lancha no interior do estado.

“A locadora e o locatário firmaram entre si contrato com início em 21/12/2017. O locador alugou uma vaga, para estacionamento de embarcação particular, cujo valor do aluguel é de R$ 1.424,00, com vencimento no dia 10 (dez) de cada mês diretamente ao locador, conforme cláusula 4ª do contrato. Ocorre que os requeridos não realizaram o pagamento dos alugueis desde dezembro de 2020, estando pendentes as obrigações dos meses de dezembro (parcial), janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto. Em 03 de março de 2021, o locatário foi notificado extrajudicialmente para pagamento das mensalidades em atraso à época, no montante de R$ 11.579,00, para pagamento até dia 10 de março de 2021, porém não apresentou qualquer resposta, tampouco efetuou qualquer tipo de pagamento”, diz o empresário no processo.