Senador da cueca tinha arma ilegal em casa, mas escapou da prisão

Atualizado em 21 out 2020, 18h21 - Publicado em 21 out 2020, 18h19

Novos trechos da investigação contra o senador Chico Rodrigues, flagrado pela Polícia Federal com dinheiro na cueca na semana passada, mostram que o parlamentar cometeu outro crime, além da ocultação de dinheiro sujo na cueca e de suposto desvio de emendas parlamentares.

Rodrigues escondia no armário do quarto, segundo a PF, uma arma de fogo sem registro e munições de calibres diversos. A posse ilegal de arma de fogo é crime previsto no artigo 12 da Lei 10.826 de 2003, com pena de 1 a 3 anos de prisão e multa.

Um cidadão comum que seja flagrado pela polícia com uma arma de fogo sem registro é preso em flagrante. Como é senador pertence ao mágico mundo do foro privilegiado, ele escapou da tranca e seu caso está sendo investigado em processo apartado.

Pela Constituição, parlamentar só poderia ser preso em flagrante por crime inafiançável. Segundo os investigadores, ao ser questionado sobre o armamento ilegal, o senador ficou nervoso: “Primeiramente afirmou ser de propriedade de seu filho, mas então mudou a versão e afirmou ser sua”.