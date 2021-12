Senador apara arestas com Hang para tentar filiar o empresário ao PL

Apesar das resistências de Luciano Hang a migrar ao PL de Valdemar Costa Neto, o senador Jorginho Mello, pré-candidato ao governo de Santa Catarina, avançou recentemente nas conversas com o empresário para tentar eliminar as diferenças do partido com Hang. A ideia é que o dono da Havan dispute o Senado pela chapa de Mello.

Quem conversou com o senador recentemente, ouviu dele que a entrada de Hang no PL não é algo descartado. Ao contrário, o partido ainda tem esperança de que Hang aceite migrar ao partido juntamente com Bolsonaro.