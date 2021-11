Senador antecipa discurso eleitoral de Lula para a alta da gasolina

Líder da minoria no Senado, Jean Paul Prates disse nesta terça que a venda de oito refinarias pela Petrobras é uma das principais razões para a alta do preço dos combustíveis e do gás de cozinha.

A política de preços praticada hoje pela Petrobras para o mercado de combustíveis brasileiro foi implementada na gestão de Pedro Parente no Governo Temer, em 2017. Mantida pelo Governo Bolsonaro, ela obriga todas as refinarias a praticarem a “paridade de preços internacional”, ou PPI. Com isso, os preços de venda no mercado interno são reajustados de acordo com a variação imediata dos valores do dólar e do barril de petróleo.

“É a venda das nossas refinarias que faz o Governo Federal lutar tanto pela paridade de preços internacionais em lugar de praticar um preço mais baixo para o mercado interno e para a população brasileira. Quem está sendo penalizada é a dona de casa que não tem um botijão de gás e é obrigada a buscar alternativas que colocam em risco sua vida”, afirmou.