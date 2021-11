Senado vota na terça projeto que moderniza mercado de câmbio

O Senado pautou para esta terça-feira a votação do projeto de lei que pretende modernizar o mercado de câmbio no país. A proposta enviada ao Congresso em 2019 pelo governo federal tem o apoio do Banco Central. A matéria foi aprovada na Câmara em fevereiro deste ano. Caso seja aprovada no Senado, será enviada para a sanção do presidente.

Entre as mudanças, está a liberação para que instituições financeiras autorizadas pelo BC possam investir no exterior dinheiro de clientes captados no Brasil. Outras mudanças atingem o direito das pessoas físicas de movimentarem recursos em moeda estrangeira no país. Atualmente proibidas, a compra e a venda de moeda estrangeira entre pessoas físicas passará a ser permitida no limite de 500 dólares por transação.

A quantidade de dinheiro vivo que os brasileiros são permitidos carregar ao entrar ou sair do país também poderá ser maior, dos atuais 10.000 reais para 10.000 dólares– o que na cotação desta terça dá em torno de 55.800 reais. A justificativa é que os valores que vigoram atualmente foram definidos nos anos 1990 e estariam desatualizados.