Senado marca votação para subsídio do gás de cozinha

A Presidência do Senado marcou para esta terça-feira a votação do projeto de lei que prevê subsídios para a compra de gás de cozinha para famílias de baixa renda.

A proposta, que cria o programa ‘Gás para os brasileiros’, pretende financiar até 100% do preço médio do botijão a cada dois meses. Poderão participar da iniciativa as famílias inscritas no CadÚnico, com renda mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo ou que recebam o Benefício de Prestação Continuada do INSS.

O texto já teve relatório favorável e, caso, aprovado, seguirá para a Câmara.