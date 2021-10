Senado diz que geladeira para Mendonça na CCJ é ‘amadurecimento político’

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 6 out 2021, 21h02 - Publicado em 6 out 2021, 20h56

A advocacia do Senado enviou ao STF nesta quarta a resposta de Davi Alcolumbre ao movimento de senadores que busca uma ordem do Supremo contra a deliberada demora do chefe da CCJ em marcar a sabatina de André Mendonca, o indicado de Jair Bolsonaro ao Supremo.

”A votação de indicação de ministro para o Supremo Tribunal Federal merece ser precedida de um tempo de amadurecimento político que permita a galvanização das opiniões dos membros do Senado, em especial diante do cenário de turbulência política”, diz a advocacia do Senado em manifestação de 18 páginas remetida a Ricardo Lewandowski.