Senado deverá votar projeto que inclui racismo entre os agravantes de pena

A morte de João Alberto Freitas numa unidade do Carrefour em Porto Alegre acelerou a tramitação de um projeto de lei no Senado que pretende incluir o racismo como uma das circunstâncias agravantes para o cálculo de penas.

A proposta foi apresentada pelo senador Paulo Paim (PT-RS) em 2015. O senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG) concluiu a relatoria do projeto e articula com Paim para convencer a presidência do Senado a inclui-lo ainda nesta semana na pauta de votação.

Se aprovada, a medida irá alterar o Artigo 61 do Código Penal Brasileiro e permitirá que juízes considerem a “discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional” como um fator agravante na hora de estipular a dosimetria das penas.