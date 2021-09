Senado deve votar nesta quarta o marco legal das ferrovias

O Senado deve votar nesta quarta o projeto de lei que cria o marco legal das ferrovias, com novos instrumentos de outorga para obras privadas tanto em nível federal quanto estadual e municipal.

Relatado pelo líder da minoria, senador Jean Paul Prates (PT-RN), o texto — substitutivo à proposta original do senador José Serra (PSDB-SP) — traz inovações para o setor, como o estabelecimento de princípios da política setorial e diretrizes para a expansão do setor ferroviário.

“Esse é um marco seguro e moderno. Ao ampliarmos as formas de regular a exploração de ferrovias, estamos propiciando ao Estado brasileiro ferramentas de múltiplo uso, para qualquer que seja o ministro ou governo, utilizar da melhor forma possível”, diz o petista.

O uso da modalidade da autorização para a construção de novas ferrovias é a principal novidade do projeto do senador José Serra (PSDB-SP), e foi mantida. Nesse modelo, o Poder Público possibilita que o particular assuma o risco da operação ferroviária investindo em projetos de seu interesse, com segurança.

“Ao autorizarmos a exploração de ferrovias, estamos, de fato, reconhecendo que há um grande espaço para que essa modalidade de outorga possa propiciar aos investidores uma maior latitude para conceber, viabilizar, construir e operar infraestrutura ferroviária em regime privado ao mesmo tempo em que se obrigam a assumir todos os investimentos e todos os riscos do negócio, e se sujeitam à regulação setorial aplicável, garantida a segurança operacional”, afirmar o parlamentar potiguar.