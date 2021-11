Senado deve votar criação de Dia Nacional em Homenagem às Vítimas da Covid

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O plenário do Senado incluiu na pauta de votações desta quarta-feira um projeto de lei que cria um dia nacional em memória às mais de 600.000 vítimas da Covid-19 no Brasil. O projeto é dos senadores do PT Rogério Carvalho e Humberto Costa.

A relatoria é da senadora Simone Tebet (MDB-MS), que representou a bancada feminina na CPI da Pandemia. A ideia é que a data seja fixada em 12 março, em referência ao dia da primeira morte pela doença em 2020.

Um segundo projeto na pauta é o que cria um cadastro nacional de pessoas condenadas por crimes de gênero. O objetivo, segundo o PL, é reunir em um sistema “informações pessoais, características físicas, fotografias, endereço e atividade laboral” de pessoas condenadas em segunda instância por crimes como feminicídio, estupro e violência doméstica e familiar contra a mulher.

O projeto é de Katia (MDB-TO) Abreu e a relatoria, de Eliane Nogueira (PP-PI).