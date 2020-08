Senado convida Paulo Guedes para explicar crítica aos senadores

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Senado aprovou há pouco um requerimento de convite para que Paulo Guedes participe de uma reunião da Casa de modo a explicar o que quis dizer quando acusou os senadores de cometerem um crime contra o país ao derrubarem o veto de Jair Bolsonaro ao reajuste para servidores públicos.

A votação do Senado que liberou o reajuste, de fato uma bomba fiscal em plena pandemia, foi derrubada pela Câmara no dia seguinte, mas acabou restando no noticiário a fala de Guedes.

“Pegar o dinheiro da saúde e permitir que se transforme em aumento de salário de funcionalismo é um crime contra o país”, disse Guedes.

Como a declaração do ministro é clara, o convite para sua explicação na casa é só mais uma forma de o Congresso tentar constranger o chefe da Economia, que nunca teve muitos amigos na Casa.