‘Sempre te defendi e essa é a recompensa’, diz Miranda a Bolsonaro

Convertido em inimigo do Planalto, segundo Onyx Lorenzoni, por ter “traído” Jair Bolsonaro ao revelar ao país que alertou o presidente sobre corrupção na compra de vacinas no Ministério da Saúde, o deputado Luis Miranda cobrou o presidente, há pouco, nas redes.

“Bolsonaro, você fala tanto em Deus e permite que eu e meu irmão sejamos atacados por tentarmos ajudar o seu governo denunciando para o senhor indícios de corrupção em um contrato do Ministério da Saúde! Sempre te defendi e essa é a recompensa?”, disse Miranda.

O deputado irá depor na CPI da Pandemia nesta sexta e promete “derrubar a República” com suas revelações. “Diga a verdade, presidente Bolsonaro. Que de fato estivemos com o senhor no dia 20/03 e denunciamos uma irregularidade na aquisição da Covaxin e que o senhor deu o devido tratamento ao caso, conforme informou que o DG da PF receberia os documentos ainda no dia 20/03”, segue o deputado.

“Cobramos no dia 20/03, 22/03, 23/03 e 24/03, e tenho certeza que tomou a melhor decisão para travar, tanto que até hoje não efetuou nenhum negócio. Então porque me atacar com Fake News através do Onyx? Só tentei combater uma possível corrupção. Deus sabe da verdade!”, diz Miranda