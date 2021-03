Seminário discute combate à lavagem de dinheiro no país

O Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados (IEJA) promove nesta terça-feira um seminário virtual com o tema “O Combate à Lavagem de Dinheiro no Brasil”. O seminário será transmitido pelo Youtube e começa às 10h.

Foram convidados para trazerem suas contribuições ao enfrentamento do crime de lavagem de dinheiro o ministro do STF Gilmar Mendes, o presidente do Senado Rodrigo Pacheco, o ministro da Justiça e Segurança Pública André Mendonça, o diretor-geral da Polícia Federal Rolando Alexandre de Souza, o presidente da Febraban Isaac Sidney, o presidente do COAF Ricardo Lião e a subprocuradora-geral da república Samanta Chantal Dobrowolski.

Conforme dados das Nações Unidas, estima-se que aproximadamente entre 2% e 5% do PIB mundial seja composto por capital ilícito ou dinheiro sujo, em moeda, algo em torno de 2,8 e 7,1 trilhões de dólares. No Brasil, o Banco Central, em 2016, projetava um fluxo de R$ 6 bilhões por meio da lavagem de dinheiro.