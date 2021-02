‘Semana que vem teremos mais’, diz Bolsonaro após mudança na Petrobras

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Um dia após anunciar a troca no comando da Petrobras, o presidente Jair Bolsonaro disse neste sábado que tem que “governar, trocar as peças que porventura não estejam dando certo”.

“Se a imprensa tá preocupada com a troca de ontem, na semana que vem teremos mais. O que não falta para mim é coragem para decidir pensando no bem maior da nossa nação”, anunciou.

Sem citar diretamente a medida adotada nesta sexta-feira — que derrubou bruscamente as ações da petroleira — o presidente também falou que se tudo tivesse que depender dele, “não seria esse o regime que nós estaríamos vivendo”.

As declarações do presidente foram dadas na cerimônia de entrada de novos alunos da escola preparatória de cadetes do Exército, em Campinas.

“Alguns acham que eu posso fazer tudo. Se tudo tivesse que depender de mim, não seria esse o regime que nós estaríamos vivendo. Apesar de tudo, eu represento a democracia no Brasil”, afirmou.