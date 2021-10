Sem verba para ciência e tecnologia, ministro decide viajar

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 14 out 2021, 09h07 - Publicado em 14 out 2021, 08h35

Depois de sofrer – sem se demitir — um humilhante corte de mais de 90% no orçamento para ciência e tecnologia – coisa de 600 milhões de reais –, o ministro da área, Marco Pontes, vai esfriar a cabeça em Dubai, o paraíso do momento para os burocratas do serviço público.

Em vez de ficar no Brasil para mobilizar forças de modo a reverter a decisão do governo contra sua pasta, o ministro ficará fora do país entre os dias 15 e 27 deste mês.

A agenda de Pontes prevê a participação em eventos no Espaço da Expo Dubai, no 72º Congresso Internacional de Astronáutica e reuniões bilaterais.