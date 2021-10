Sem se vacinar, Bolsonaro não poderá entrar na Câmara dos Deputados

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 22 out 2021, 10h00 - Publicado em 22 out 2021, 10h02

A Mesa Diretora da Câmara, comandada por Arthur Lira, definiu as regras para o retorno presencial dos trabalhos na Casa. Na prática, é a transição que faltava para que os deputados voltassem ao trabalho minimamente normalizado no Congresso.

As regras definidas pela cúpula da Casa para a entrada de pessoas mostram, no entanto, que preocupação com a segurança sanitária ainda é prioridade.

Quem quiser entrar na Casa, precisará passar pelos protocolos:

Uso de máscara;

Aferição de temperatura;

Apresentação de comprovante de vacinação;

As regras entram em vigor no dia 25. Ou seja, Jair Bolsonaro, o presidente da República que faz campanha antivacina, não poderá entrar em uma das Casas do Parlamento por não ter se vacinado.

É constrangedor.