Sem reeleição, Davi Alcolumbre decide trabalhar por candidato independente

Desde que o STF decidiu acabar com o sonho de sua reeleição no comando do Congresso, Davi Alcolumbre adotou uma postura de pacificação no Senado.

Em conversas com uma série de colegas que o apoiavam na tentativa de obter um novo mandato na Mesa Diretora, ele disse que não irá questionar a decisão do STF de vetar a possibilidade.

Davi tem dito aos aliados que irá agora usar sua influência na Casa para tentar pavimentar a candidatura de um nome independente de correntes políticas e que consiga conduzir o Senado com o necessário distanciamento do Palácio do Planalto.

O jogo, como se vê, está aberto.