Sem Parar dará 2% de cashback em abastecimentos acima de R$ 100

Atualizado em 18 out 2021, 16h22 - Publicado em 18 out 2021, 17h10

A Sem Parar, empresa de pagamentos automáticos que atua em pedágios, postos de combustíveis, estacionamentos drive-thrus e lava-rápidos, prepara um programa de cashback para os clientes que usarem o serviço para abastecer seus veículos.

A cada abastecimento acima de 100 reais, usuários inscritos no programa de fidelidade por meio do aplicativo do Sem Parar poderão receber 2% em créditos de volta. O serviço será disponibilizado em 900 postos de combustíveis pelo país. O objetivo é ampliar o uso da solução de pagamento entre os clientes. A ideia é que no futuro o programa de cashback seja ampliado para os demais locais em que o Sem Parar é usado, como estacionamentos e drive-thrus.

A Sem Parar, empresa do grupo Fleetcor, é a líder em seu segmento no país. A companhia possui atualmente seis milhões de clientes. Ela está presente em rodovias com pedágio em 13 estados e no DF, em 1.000 postos, 2.000 estacionamentos de shoppings, aeroportos e universidades, 700 drive-thrus, 150 lava-rápidos e 40 condomínios.