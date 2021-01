Sem pagar aluguel, construtora ocupa prédio icônico de Curitiba há 20 anos

Um dos prédios mais tradicionais de Curitiba está no centro de uma disputa judicial que já dura 24 anos. O imbroglio começou em 1997, quando o proprietário do imóvel encerrou o contrato de aluguel e acionou judicialmente a Construtora Zoller pela falta de pagamento das mensalidades.

Nos últimos anos, os advogados dos locatários protocolaram 50 medidas protelatórias no Poder Judiciário na tentativa de reverter o caso – média de duas por ano. Em três dessas oportunidades, chegaram a ser multados por litigância de má-fé no processo judicial.

Um dos recursos está parado na Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Nele, a empresa locatária tenta rediscutir o valor do aluguel devido, após o término do prazo determinado previsto no instrumento contratual.

O prédio continua sendo usufruído. Em 2019, o prédio batizado de “Zoller Building Center”, por exemplo, foi sede de um evento de design e arquitetura que reuniu a elite curitibana.