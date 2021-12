Sem militância, diz Lupi, candidatura de Ciro não terá sustentação

Presidenciável do PDT, Ciro Gomes é o nome que mais sofreu com a chegada de Sergio Moro ao debate presidencial. Nas pesquisas, o pedetista deixou de ser o líder da chamada terceira via. Com uma estratégia agressiva nas redes, tocada pelo marqueteiro João Santana, Gomes vem tentando ganhar espaço no território que fez de Bolsonaro um fenômeno de votos em 2018.

Chefe nacional do PDT, Carlos Lupi deu a linha do que o pedetista deve fazer para não se desviar de outra frente importante nessa pré-campanha: o trabalho de formação de palanques e da busca de candidatos nos estados que fortaleçam o projeto. Num evento do partido para formar postulantes ao Congresso, por exemplo, ele deixou claro o papel da turma em garantir a visibilidade de Gomes em 2022.

“Se a gente não tiver sustentação, com candidatos preparados e militância preparada, não vamos avançar. Por isso, conto com todos vocês nessa luta”, disse Lupi.