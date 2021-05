Sem máscara, Bolsonaro abraça fãs e diz lamentar morte de Paulo Gustavo

Durante a tradicional conversa com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada, na manhã desta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro demonstrou mais uma vez desprezo pelas medidas de proteção contra a Covid-19, que já matou mais de 410 mil brasileiros. Sem máscara, assim como assessores que o acompanhavam, Bolsonaro posou para fotos abraçando simpatizantes, contrariando todas as recomendações sanitárias.

Ao fim da interação, o cinegrafista de um canal de YouTube bolsonarista que divulga as cenas diariamente pediu que Bolsonaro mandasse uma mensagem sobre a morte do ator e humorista Paulo Gustavo, vítima da Covid-19 na noite desta terça-feira.

“A gente lamenta a morte dele. Era uma pessoa que acho que todo o Brasil acompanhava. Deixou uma história. E lamento a morte dele bem como de todos no Brasil. E a gente pede a Deus que conforte sua alma no céu e seus familiares aqui na terra”, declarou o presidente.

No começo da madrugada, Bolsonaro já havia manifestado, pelas redes sociais, seus “votos de pesar pelo passamento do ator e diretor Paulo Gustavo, que com seu talento e carisma conquistou o carinho de todo Brasil.” “Que Deus o receba com alegria e conforte o coração de seus familiares e amigos, bem como de todos aqueles vitimados nessa luta contra a Covid”, escreveu.