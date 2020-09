Sem definição sobre reabertura de escolas, Câmara vai ouvir outros países

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Com a maior parte das escolas brasileiras fechadas há mais de 20 semanas em razão da pandemia, a comissão externa da Câmara dos Deputados para o acompanhamento do coronavírus vai ouvir nesta quarta-feira países que já voltaram às aulas presenciais para tentar aprender com a experiência internacional.

Representantes do Japão, da Coreia do Sul e da Suécia vão dar o seu testemunho sobre o retorno das escolas pós-covid ao lado da representante da Unicef no Brasil.

Numa segunda parte da audiência, o MEC foi convidado a falar sobre os planos para o retorno às aulas — e enviará o assessor especial do ministro Wandemberg dos Santos. Também falarão representantes do Conselho Nacional de Educação, do Consed e da União dos Dirigentes Municipais de Educação.

Relatório da Organização para a Organização e Desenvolvimento Econômico (OCDE) divulgado nesta terça-feira mostrou que a suspensão das atividades escolares terá impacto importante na economia global. E que o tempo de fechamento de escolas por causa da pandemia no Brasil já é maior por aqui do que na média dos países ricos.