Sem crise: construtora de imóveis de luxo bate recorde de vendas em 2020

O Grupo Patrimar divulgou nesta quinta-feira, após o fechamento do mercado, a prévia operacional do 4º Trimestre de 2020.

A construtora e incorporadora mineira, que é líder do mercado de alta renda em Belo Horizonte e também atua no Rio de Janeiro e no interior de São Paulo, fechou o último trimestre do ano com resultados históricos de lançamentos e vendas.

Atuando nos três segmentos do mercado — baixo, médio e alto padrão –, a companhia lançou mais de R$ 730 milhões em Valor Geral de Vendas durante o ano de 2020. Em 2021, a companhia estima mais que dobrar de tamanho com um forte crescimento das operações.