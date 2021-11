Sem cargo desde 2018, Magno Malta é convidado de Bolsonaro em Dubai

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Ex-senador e ‘quase-ex-vice’ de Jair Bolsonaro nas eleições de 2018, Magno Malta (PL-ES) embarcou na comitiva presidencial aos Emirados Árabes e tem participado de compromissos ao lado de integrantes do governo.

Malta, que atualmente não tem cargo público, está no país desde sábado, 13. Ele publicou em suas redes: “Na Expo 2020 em Dubai a convite do presidente”.

Neste domingo, o ex-senador postou imagem ao lado de Bolsonaro no Burj Khalifa, prédio mais alto do mundo: “Aqui do nada fizeram tudo isso! Temos um país abençoado por Deus que tem tudo, o comunismo não vai tirá-lo de nós! Deus acima de todos”.

No ostracismo desde as eleições de 2018 — ‘perdeu’ o Ministério da Mulher, Família e Direito Humanos para sua então assessora Damares Alves —, Malta tem se reaproximado do governo Bolsonaro, em conciliação feita pelo pastor Silas Malafaia, líder da Assembleia de Deus.