Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo.

Com novembro no fim, Bento Albuquerque respirou aliviado nas Minas e Energia. Numa reunião, lembrou que os profetas do caos anunciavam apagão – que não veio — para setembro: “Nosso trabalho debelou a crise”.