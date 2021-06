Seguradoras faturam R$ 43 bilhões de janeiro a abril deste ano

O setor de seguros faturou, nos quatro primeiros meses deste ano, 43 bilhões de reais, alta de 13,4% em relação ao igual período do ano passado.

O segmento tem sido beneficiado pela pandemia porque é justamente em momentos de fragilidade que as pessoas e as empresas são levadas a contratar mais seguros.

As apólices automotivas, por exemplo, tiveram bom desempenho no início do ano. O faturamento do ramo atingiu 2,7 bilhões de reais nos quatro primeiros meses deste ano, alta de 4,2% em relação ao apurado em igual período do ano passado.

Os números fazem parte de um levantamento do IRB Brasil com dados da Susep. O relatório completo será divulgado ainda nesta segunda-feira.